So ganz klar benennen will die Ursachen der Krise bei VW niemand. Der VW-Konzernchef erklärte am Sonntag noch einmal, was aus seiner Sicht die Gründe sind. In Europa würden weniger Fahrzeuge gekauft. Gleichzeitig drängten neue Wettbewerber aus Asien mit Wucht in den Markt. »Der Kuchen ist kleiner geworden, und wir haben mehr Gäste am Tisch«, sagte Oliver Blume gegenüber Bild am Sonntag. Die Lage bei der Marke sei »alarmierend«, so ernst, dass man nicht einfach alles weiterlaufen lassen könne wie bisher.

Der VW-Chef will deshalb etwas wagen. Das Wort stecke ja schließlich in Volkswagen, betonte Blume. »Wir müssen wieder etwas wagen: Erfolg wagen.« Leider ist die Kostenverteilung für den anvisierten »Erfolgswagen« wieder sehr einseitig: Seit voriger Woche weiß man um einen verschärften Sparkurs, auch Stellenstreichungen und Werksschließungen werden nicht mehr ausgeschlossen. Linken-Kochefin Janine Wissler verwies deshalb am Sonnabend auf die 4,5 Milliarden Euro, die VW im vergangenen Geschäftsjahr an seine Aktionäre ausgeschüttet habe. Es sei »unfassbar schäbig«, dass der Volkswagen-Konzern nun behaupte, »er könne fünf Milliarden Euro nicht auftreiben«, sagte sie der Rheinischen Post. »Wenn VW wirklich so dringend Geld braucht, dann sollen die Großaktionäre wie der Porsche-Piëch-Clan diese 4,5 Milliarden Euro zurückzahlen.«

Wer meint, in der Tarifrunde für die Metall- und Elektroindustrie, die diese Woche beginnt, gehe es vor dem Hintergrund des »Bebens in Wolfsburg« (dpa) »auch und womöglich zuallererst um sichere Arbeitsplätze im Hochlohnland Deutschland« (dpa), hat sich geschnitten. Die erste Vorsitzende der IG Metall, Christiane Benner, betonte am Sonnabend: »Die Unternehmen verdienen mit den Beschäftigten gutes Geld, teilweise mit Toprenditen.« Weder die Kollegen noch ihre Entgelte seien für die schwierige Lage bei einzelnen Unternehmen verantwortlich. »Im Gegenteil«, sie seien ein »Chancenfaktor für das gesamte Land«. Die Konjunktur brauche jetzt steigende Kaufkraft.