»Wie sinnvoll ist ein Verbot der AfD?« Diskussionsveranstaltung. Die AfD befindet sich im Umfragehoch. Diese Machtoption und ihr offen geäußerter Rassismus lassen die Stimmen für ein AfD-Verbot lauter werden. Doch wie sinnvoll ist ein Verbotsverfahren aus linker und antifaschistischer Perspektive? Wo sind die Grenzen eines solchen Verfahrens? Sonntag, 8.9., 14.30 Uhr. Ort: Franz-Mehring-Platz 1, Berlin. Veranstalter: VVN-BdA Berlin

»Solidarische Bündnisse? – Fünf Jahre nach dem rechten Terroranschlag von Halle«. Podiumsdiskussion mit Naomi Henkel-Guembel, İsmet Tekin, Nathan Biffio, Paige H. (Überlebende des Anschlags) und Rachel Spicker. Am 9. Oktober 2024 jährt sich der Anschlag von Halle (Saale) zum fünften Mal. Die Veranstaltung will den politischen Kampf der Überlebenden um Anerkennung und Aufklärung sichtbar machen. Dienstag, 10.9, 19 Uhr. Ort: About Blank, Markgrafendamm 24 c, Berlin. Veranstalter: Initiative »Antisemitismus und Rassismus gemeinsam bekämpfen« und weitere Gruppen

»Ein Traum von Revolution«. Film. 1979 stürzt die sandinistische Volksrevolution in Nicaragua den brutalen Diktator Somoza und bringt damit die Welt zum Träumen. 45 Jahre nach dem Sieg der FSLN fragt der Film danach, was aus den Wünschen und Träumen der Revolutionäre heute geworden ist. Donnerstag, 12.9., 19 Uhr. Ort: Alte Meierei, Hornheimer Weg 2, Kiel. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung Schleswig-Holstein