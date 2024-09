Christian-Ditsch.de Rolf Biebl

Verstörend wirken die beiden den Raum dominierenden überlebensgroßen Skulpturen von langgestreckten, disproportionalen männlichen Figuren. Harmonisch dagegen die Bilder in sich ruhender weiblicher Akte. In Anwesenheit des Künstlers Rolf Biebl (Foto) ist am Donnerstag die Ausstellung »Flächennutzungsplan« mit Ausführungen des Kunsthistorikers Fritz A. Jacobi und begleitet von stimmungsvollen Saxophonklängen Achim Seuberlings eröffnet worden. Biebls Werke sind bis zum 4. Oktober in der jW-Maigalerie zu sehen. (jW)