Merz: Keine Aussage zu Koalition vor Wahl

Berlin. Die Union will nach Angaben von CDU-Chef Friedrich Merz ohne Aussagen zu bevorzugten möglichen Regierungspartnern in die Bundestagswahl 2025 ziehen. »Wir werden nicht in einen Koalitionswahlkampf gehen«, sagte Merz vor einer Klausur des geschäftsführenden Vorstands der Unionsfraktion in Neuhardenberg am Donnerstag gegenüber dpa. Die FDP sei in einer so schlechten Verfassung, dass man davon ausgehen müsse, dass sie bei der Wahl möglicherweise erneut aus dem Bundestag herausfalle. »Offen gestanden, ich rechne heute mit dieser FDP nicht mehr«, sagte Merz. Mit den »Grünen von heute« wolle eine Mehrheit der CDU nicht zusammenarbeiten. Was nächstes Jahr um diese Zeit sein werde, wisse man aber nicht. (dpa/jW)