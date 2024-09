Millionenstrafe für Wirecard-Manager

München. Drei ehemalige Vorstandsmitglieder des Unternehmens Wirecard müssen Schadenersatz in Millionenhöhe zahlen. Das Landgericht in München urteilte am Donnerstag, der ehemalige Vorstandschef Markus Braun, Finanzchef Alexander von Knoop und Produktmanagerin Susanne Steidl hätten den Ausfall eines Darlehens in Höhe von 100 Millionen Euro sowie einer Schuldverschreibung von 40 Millionen Euro zu verantworten. Hinzu kommen demnach Zinsen. Die drei hätten das Darlehen an ein asiatisches Unternehmen im Herbst 2019 genehmigt oder mindestens nicht verhindert, hieß es. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (AFP/jW)