Antonio Sempere/EUROPA PRESS/dpa

Ein von der Seenotrettungsorganisation »Salvamento Maritimo« abgeschlepptes Boot mit 176 Migranten hat am Donnerstag im Hafen der Kanareninsel El Hierro angelegt. Elf Minderjährige durften von Bord gehen. Immer mehr Geflüchtete nehmen die gefährliche Route zu den Kanaren und landen auf der Insel an der südwestlichen Spitze des zu Spanien gehörenden Archipels. Durchschnittlich gelangen 45 Migranten pro Tag dort an. Im August waren es an zehn aufeinanderfolgenden Tagen sogar rund 1.000, weswegen Lokalpolitiker von einem »Migrationsnotstand« warnen. (jW)