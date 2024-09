Kellerkind des Tages: Saskia Esken

Bernd Elmenthaler/imago Will sich erklären: SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken

Wenn man von den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen etwas lernen kann, dann, dass die SPD-Chefin Saskia Esken von Fernsehkameras und Mikrofonen fernzuhalten ist. Ihre Teilnahme an Talkshows hat die Sozialdemokraten jedesmal zwei bis drei Prozent an Wählerzustimmung gekostet. Schon jetzt ist es Esken gelungen, ihre Partei im Osten auf sieben bis sechs Prozent zu drücken. Bei gleichbleibendem Tempo könnte die SPD bis zur Bundestagswahl 2025 bei minus 30 Prozent liegen. Katrin Lange, Brandenburgs Finanzministerin und stellvertretende Vorsitzende des SPD-Landesverbandes, forderte deshalb jüngst, Saskia Esken in ein Verlies zu sperren und ihre Existenz bis nach der Bundestagswahl zu leugnen. Ähnliche Maßnahmen sollte die Partei bei Minister Karl Lauterbach ergreifen, zum Beispiel eine unbegrenzte Quarantäne anordnen.

Aber Esken ist nicht der einzige Grund für das schlechte Abschneiden im Osten. Die Behörde für gesicherte Erkenntnisse hat festgestellt, dass auch die »alten weißen Männer« als Hauptreservoir der AfD-Wählerschaft versagt haben. Statt dessen war es die Gruppe der 18- bis 24jährigen, die den Hauptanteil der AfD-Wähler ausmacht und in Thüringen zu 38 Prozent die staatlich geprüften Rechtsextremen gewählt hat. Deshalb überlegen die Ampelparteien, das Wahlalter statt auf 16 herab- auf 66 Jahre heraufzusetzen.

Eine diskutierte Möglichkeit ist radikaler: Die ostdeutschen Wähler komplett auszutauschen und durch qualifizierte Wähler aus Westdeutschland zu ersetzen. Denn egal wie oft die Ampel ihre gute Politik erklärt, die Ossis wollen es nicht kapieren oder sind schwerhörig. Westdeutsche Sozialdemokraten wie der Bundestagsabgeordnete Macit Karaahmetoğlu erkennen eher einen Mangel an Talkshowauftritten. Oder im Jargon der SPD: ein Kommunikationsproblem. Bahnt sich da ein neuer Parteikrach an? Wir zittern wie Eskenlaub.