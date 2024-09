Michael Kappeler/dpa Ukraines Präsident Selenskij mit Außenminister Kuleba bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats in New York (20.9.2023)

In der Ukraine haben insgesamt sieben Minister seit Dienstag abend ihren Rücktritt eingereicht. Der im Ausland bekannteste von ihnen ist Außenminister Dmitro Kuleba. Ihre Ämter stellten aber auch der Justizminister Denis Maljuska, der Minister für das Staatsvermögen und strategische Industrien, Olexander Kamischin, die Ministerin für euroatlantische Integration, Olga Stefanischina, und die Ministerin für die Reintegration der besetzten Territorien, Irina Weresch­tschuk, zur Verfügung. Im letzteren Fall kann man informell davon ausgehen, dass das Ministerium angesichts des russischen Vormarsches ohnehin nichts mehr zu »reintegrieren« hat. Präsident Wolodimir Selenskij hatte die Entlassungswelle angekündigt, um »die Ukraine vor dem Winter zu stärken«. Die Nachfolger der entlassenen Minister sollen noch in dieser Woche ernannt werden.

Allerdings sollen die Zurückgetretenen nach Informationen ukrainischer Medien ihre Karrieren in anderen Ämtern fortsetzen. So soll die Westintegrationsministerin Olga Stefanischina gute Chancen haben, den Justizminister zu beerben, und dies, obwohl gegen sie ein Korruptionsverfahren wegen des Verdachts der Unterschlagung von EU-Projektgeldern anhängig ist. Im Falle des Ministers für das Staatsvermögen, Kamischin, soll der Rücktritt auf Druck der westlichen Geldgeber erfolgt sein.

Unterdessen gab es neue russische Raketen- und Drohnenangriffe auf ­ukrainische Städte. Dabei kamen im westukrainischen Lwiw sieben Menschen ums Leben, darunter mindestens zwei Kinder. Russland erklärte, der Angriff auf die Umgebung des Hauptbahnhofs von Lwiw habe »militärindustriellen Objekten« gegolten. In Poltawa, wo am Dienstag einer der folgenreichsten Angriffe seit Kriegsbeginn die Militärhochschule für Fernmeldewesen getroffen und weitgehend zerstört hat, ist die Zahl der Todesopfer inzwischen auf 52 gestiegen, rund 280 Soldaten seien verletzt worden. Die Leitung der Hochschule verteidigte sich gegen den Vorwurf, die Studierenden nicht in die Schutzräume geschickt zu haben, mit dem Argument, die Vorwarnzeit sei dafür zu kurz gewesen. Dies wiederum unterstellt ein weitgehendes Versagen der ukrainischen Luftabwehr und der Frühwarnsysteme.