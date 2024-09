Christian Charisius/dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die geplante Stationierung von US-Raketen größerer Reichweite in Deutschland bekräftigt. »Neben einer starken Luftverteidigung brauchen wir in Europa abstandsfähige Präzisionswaffen«, sagte Scholz am Mittwoch bei einem Truppenbesuch mit Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) anlässlich der Inbetriebnahme des neuen »Iris-T«-Luftverteidigungssystems der Bundeswehr in Todendorf. Kritik an der Entscheidung wies der Kanzler zurück: Es gehe »einzig und allein darum, mögliche Angreifer abzuschrecken«. (AFP/jW) Siehe Seite 4