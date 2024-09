Alireza Firouzja – Ding Liren, Grand Chess Tour, Sinquefield Cup, Saint Louis, 7. Runde, 26. August 2024, Italienisch – Giuoco Piano

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Sf6 4.d3 Lc5 5.c3 d6 6.a4 (Droht Läuferfang mittels 7.b4 Lb6 8.a5. Mit 6.Lg5 gewann So auf chess.com 2022 eine Schnellpartie gegen Ding, weil dieser nach 6…h6 7.Lh4 g5 8.Lg3 0-0 9.b4 Lb6 10.Sbd2 Se7 11.Lb3 Sg6 12.Sc4 Kg7 13.0-0 Lg4 14.Te1 h5 15.h3 h4 16.Sxb6 axb6 17.hxg4 hxg3 18.fxg3 Sxg4 19.Dd2 in ausgeglichener Stellung statt 19...f6 = mit 19…Th8?? 20.Dxg5 Dxg5 21.Sxg5 +- den Farmer g5 einstellte.) 6...a5 (Ding sichert seinem Läufer nicht nur den Rückzug, sondern unterbindet auch weißen Raumgewinn durch 7.b4, der nach 6…a6 möglich gewesen wäre.) 7.Lg5 h6 8.Lh4 De7 (Im Januar siegte Ding in Runde 3 beim Tata-Steel-Turnier in Wijk aan Zee gegen Gukesh mit 8…La7 9.Sa3 De7 10.Sb5 Lb6 11.Db3 g5 12.Lg3 0-0 13.0-0-0 Sh5 14.d4 exd4 15.Sbxd4 g4 16.Sh4 Lxd4 17.cxd4 Dxe4 =/+ in 37 Zügen.) 9.O-O g5 (Ebenfalls in Wijk aan Zee 2024 geriet Ding in Runde 5 mit 9…La7 10.Sbd2 Ld7 11.Tb1 g5 12.Lg3 0-0 13.Te1 g4 14.Lh4! gxf3 15.Dxf3 Kg7 16.Sf1 Th8 17.Se3 +/- gegen Parham Maghsoodloo in Nachteil.) 10.Lg3 Lg4 (In Firouzjas Œuvre ist nach 10...Ld7 11.Te1 Tg8 12.d4 La7 13.Sa3 h5 14.h4 gxh4 15.Lxh4 0-0-0 16.Sc2?! Tg4! 17.Lb5? exd4 18.cxd4 Tdg8 19.Se3 Txh4!? 20.Sxh4 Sxe4 21.Sef5 Dg5 -/+ eine Weißniederlage beim FTX Crypto Cup 2021 gegen Giri zu finden.) 11.Sbd2 La7 12.Lb5 N (In Demtschenko-Kurmangalijewa beim »Titled Tuesday« am 14. Mai 2024 geschah schwächer 12.Dc2?! Sh5!) 13.Te1 Sh5! 14.Kh1 (Der Monarch verlässt die Diagonale g1-a7, um nach 14…Sxg3 15.fxg3 zu ermöglichen.) 14…Sg7 (Plant 14...f5, was Firouzja geschickt vereitelt.) 15.h3 Lh5 16.Lc4 Kh8 17.Ld5! (Verhindert erneut 17…f5 auf subtile Weise.) 17…Sd8 (17…f5? 18.exf5 Sxf5 19.Lxc6 bxc6 20.Sxe5!! war die Pointe, denn auf 20…Lxd1 folgt die Gabel 21.Sg6+ Kg7 22.Sxe7 mit weißem Vorteil. 17…Dd7 kam in Betracht.) 18.d4 f6 (Dings W-Bauernkette d6-e5-f6-g5-h6 wirkt solide, doch seine weißen Felder sind schwach.) 19.Sf1 c6 20.La2 Sde6 21.Se3 Tad8 22.Sg4 Kh7 23.Lb1 Lg6 24.Dd2 Sf4 25.Lc2 De6 26.Tad1 (26.Lxf4 exf4 27.Sh4!! gxh4 28.Dxf4 h5 29.Dh6+ Kg8 30.e5! Lxc2 31.exf6 Df7 32.fxg7 Dxg7 33.Dxh5 +/= war aussichtsreich, aber Firouzja will in Zeitnot nichts forcieren.) 27.Sgh2 Df7 28.Sf1 Sfe6 29.Se3 exd4? (Die ersten Steine werden getauscht! Ding verliert die Nerven. Er hätte mit 29...Lb6 oder 29...Lb8 abwarten sollen.) 30.cxd4 (Nun droht 31.Dxa5.) 30...d5? (30…Lb6 war Pflicht, obwohl es nach 31.b4! nicht rosig aussieht, denn 31…Ta8? scheitert an 32.Lxd6 und 31...axb4 an 32.Dxb4.) 31.exd5 cxd5 32.Lxg6+ Dxg6 33.Dxa5 Lb8 34.Lxb8 Txb8 35.Dxd5 +- (Mit zwei Minusbauern ist der Weltmeister pleite.) 35...Sf4 36.Db5 g4 37.hxg4 hxg4 38.Sh4 Dg5 39.Sef5! (Nach 39.Dxg5?? fxg5 = hätte der Springer h4 kein Feld.) 39...Sxf5 40.Dxf5+ Dxf5 41.Te7+ Kh6 42.Sxf5+ Kg6 43.Sh4+ 1:0