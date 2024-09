Jonathan Drake/REUTERS Weiß sich in Szene zu setzen: Der republikanische Vizepräsidentschaftskandidat J. D. Vance (Asheboro, 21.8.2024)

Mit Donald Trumps Karriere in der republikanischen Partei sind die Ideen der US-amerikanischen »Neuen Rechten« bis in die Spitze des Parteiapparats vorgedrungen. Dabei handelt es sich um eine fundamentalistische antidemokratische Bewegung, die sich gegen Feminismus, »Rassengleichheit« und Einwanderung richtet. Auch Trumps Vizepräsidentschaftskandidat J. D. Vance umgibt sich mit Akteuren aus diesem Umfeld. Sein neuer Pressesprecher, Parker Magid, soll enge Verbindungen zu rechten Organisationen haben, wie der Guardian vergangene Woche berichtete. So war Magid zuvor für Beck & Stone tätig, eine rechtsaußen stehende Beraterfirma, die zusammen mit Denkfabriken an »klandestinen Operationen« arbeitet.

Das erzkonservative Claremont Institute und das reaktionäre Magazin IM-1776 sind laut dem Bericht Stammkunden von Beck & Stone. Ein Foto aus dem April 2023, auf dem Vance mit Mitarbeitern des Unternehmens New Founding zu sehen ist, bestätigt den Eindruck. New Founding ist eine mit Beck & Stone verbundene Risikokapitalfirma, die »gegen wokes Kapital« investiert. Magid arbeitete vor seiner Tätigkeit für Vance außerdem im Büro des kalifornischen Republikaners Darrell Issa, dem drittreichsten Mitglied des Abgeordnetenhauses in Washington. Eine Quelle, die mit Vance vertraut ist, erklärte dem Guardian, dass Magid aufgrund seiner Erfahrungen bei Issa und der Trump-Kampagne 2020 als Pressesprecher eingestellt worden sei.

Ein archiviertes Bildschirmfoto der Website von Beck & Stone zeigt, dass Magid 2022 dort als »Koordinator für Öffentlichkeitsarbeit« angestellt war. Auf seinem Profil gab er an, den französischen Politiker Éric Zemmour interviewen zu wollen. Zemmour ist das Gesicht der faschistischen Partei Reconquête, die rechts von Marine Le Pens Rassemblement National steht. Zemmour hat zudem maßgeblich die von Renaud Camus konzipierte Theorie vom »Großen Austausch« verbreitet, auf die sich Massenmörder wie Anders Breivik berufen haben.

Andrew Beck, Mitbegründer von Beck & Stone, erklärte im März auf dem Kurznachrichtendienst X, dass er Mitglied bei der »Society for American Civic Renewal« (SACR) sei. Dabei handelt es sich um einen ausschließlich männlichen Geheimbund, der die »zivilisatorische Erneuerung« anstrebt und als ultrarechts eingestuft wird. 2021 spendete das Claremont Institute 26.248 US-Dollar an die Bruderschaft. Direktor einer SACR-Loge in Dallas ist der Unternehmer Nate Fischer, der zugleich einer der Gründer von New Founding ist. Am Tag der Nominierung von Vance zum Vizepräsidentschaftskandidaten postete ein Mitarbeiter der Firma ein Foto bei X, das Vance mit Fischer zeigt. Andrew Beck wurde im September 2023 zum Vizepräsidenten des Claremont Institute ernannt und sitzt daneben auch im Vorstand der Art & Literature Foundation, die das Magazin IM–1776 herausgibt.