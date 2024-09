Osträtsel gelöst

Bernd Elmenthaler/IMAGO Kann denn nicht jeder Thüringer Bundestagspräsident werden? Wolfgang Thierse bei einem Staatsakt im Mai

Nachdem alle Deutungsversuche den Osten immer nur rätselhafter erscheinen ließen, hat der DLF am Dienstag nun endlich Wolfgang Thierse ausgegraben. »Ich bin in Thüringen aufgewachsen«, erklärte der 80jährige den Nachgeborenen. »Ich dachte, ich kenne Land und Leute gut.« Daraus ergab sich das Rollenfach, mit dem er es so weit gebracht hat in der Berliner Republik: »als Sprecher der Ostdeutschen, als einer, der das Befinden der Ostdeutschen zur Sprache bringt«, wie er am Dienstag erklärte, um konsequent einzuräumen: Das neueste Landtagswahlergebnis »fühlt sich an wie eine persönliche Niederlage«. »Tief bestürzt« über »das Ausmaß von Hass und Verachtung«, das im Osten »Demokraten« wie ihm entgegenschlägt, kann König Fusselbart das alles dennoch gut erklären: Im Osten »erwartet man von denen da oben, von der Politik, dass sie liefert, und vergisst dabei, dass man (…) selber sich in die mühseligen Prozesse der Demokratie begeben soll«. Wenn das nicht die Erklärung ist, auf die auch Thüringen so lange gewartet hat! (xre)