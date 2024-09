BRD hinkt bei Digitalisierung hinterher

Frankfurt am Main. Deutschland hinkt in der Erforschung und Nutzung digitaler Technologien im internationalen Vergleich deutlich hinterher. Zu diesem Schluss kommt die staatliche Förderbank KfW in einer neuen Studie, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Demnach veröffentlichten China und die USA fast sechsmal bzw. viermal so viele wissenschaftliche Untersuchungen über digitale Technologien wie Deutschland. Bei den Patentanmeldungen im Bereich der digitalen Transformation sei Japan Spitzenreiter, gefolgt von den USA. Diese Länder melden knapp dreimal so viele Patente wie Deutschland an, das indes deutlich vor Frankreich liegt. »Bei einem Misslingen der digitalen Transformation drohen erhebliche Wohlstandsverluste«, warnt die KfW. (dpa/jW)