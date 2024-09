Aldi und Lidl machen durch Teuerung Rekordumsätze

Köln. Die Umsätze von Lebensmitteldiscountern wie Aldi oder Lidl sind im vergangenen Jahr überdurchschnittlich gestiegen, besagt eine am Dienstag veröffentlichte Studie des EHI-Instituts für Handelsforschung in Köln. Insgesamt stieg der Nettoumsatz im Lebensmitteleinzelhandel demnach um fünf Prozent auf 204,5 Milliarden Euro. Dies gehe fast ausschließlich auf die Inflation zurück, die für Nahrungsmittel bei durchschnittlich zwölf Prozent lag. Die Umsätze der Discounter stiegen dabei um sieben Prozent auf 94,6 Milliarden Euro. Bei den Supermärkten fiel das Wachstum mit 4,3 Prozent auf 86,2 Milliarden Euro deutlich geringer aus. »Die Anteilsverschiebungen des Umsatzes zwischen den Betriebsformen sind in einem Einkaufsverhalten begründet, das auf die globalen Krisen reagiert«, erklärte Marco Atzberger vom EHI. (dpa/jW)