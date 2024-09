Peter Endig/dpa Der Verkaufsschlager Golf II im gerade geschluckten ehemaligen Werk des VEB Sachsenring in Zwickau-Mosel (1991)

Nun brennt es auch bei Volkswagen. Erstmals erwägt der Automobilkonzern auch hierzulande Werkschließungen, um die Lücke von bis zu drei Milliarden Euro in der Geschäftsbilanz bis Jahresende zu stopfen. Noch im Juni hatte der Konzern seinen Aktionären 4,5 Milliarden Euro Gewinn für 2023 ausgezahlt. Die Nachricht kam am Montag, nur wenige Tage, nachdem der Rücktritt des Aufsichtsrats bei der Thyssen-Krupp-Stahltochter in Duisburg für Aufsehen gesorgt hatte. VW-Gesamtbetriebsratschefin Daniela Cavallo hatte am Montag schon »erbitterten Widerstand« angekündigt und einen »strategischen Befreiungsschlag« gefordert, »anstatt sich einseitig zu Lasten der Belegschaft kaputtzusparen«.

Das Land Niedersachsen hält 20 Prozent an VW und galt lange als Sicherheitsgarant für Beschäftigung und Standorte. Durch Ankündigung der Konzernspitze, die Beschäftigungssicherung nach 30 Jahren aufzukündigen, ist das hinfällig. Die Umbrüche könnten für die niedersächsische Landtagswahl im Jahr 2027 entscheidend werden, sollten die Erwerbsstellen in den Standorten Wolfsburg, Hannover, Emden und Osnabrück schon vor 2029 auf der Kippe stehen. Es verstehe sich, »dass Unsicherheit im Raum und der Druck hoch ist«, erklärte die Gewerkschaft IG Metall am Dienstag auf jW-Anfrage. Die Beschäftigungssicherung im Gesamtkonzern müsse bleiben und weiter entwickelt werden, Standortschließungen seien »kein Instrument im Werkzeugkasten des Managements«.

Sie drohen dennoch. Berichten zufolge ist die Produktion etwa in Osnabrück bereits im Umbruch begriffen. Die Produktion der Porsche-Modelle »Boxter« und »Cayman« würden zum Herbst auslaufen, hieß es im Januar. Im Werk sind aktuell rund 2.400 Menschen beschäftigt. Dem Zwickauer VW-Werk drohe ein »Aufschub« bei der Produktion des »Trinity«-Elektroautos, teilte der Gesamtbetriebsrat am Montag mit. Im belgischen Brüssel steht das Werk von Konzerntochter Audi längst auf der Kippe. Ein Sprecher erklärte am Dienstag, die Suche nach einem Ersatz für den schwach nachgefragten Q8 E-Tron gehe weiter.

Die Krise bei VW sei beispielhaft für die Entwicklung der BRD, kommentierte der britische Guardian am Dienstag. Für Großbritannien »oder irgendein anderes Land« sei die BRD-Wirtschaft nun »kein geeignetes Vorbild« mehr. Die Bundesrepublik habe Investitionen in »physische, menschliche und digitale Infrastruktur« vernachlässigt, falle bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz zurück und sei »seinem Ruf für langfristige Planung« in Bezug auf Elektromobilität nicht gerecht geworden. Die Autokonzerne als Flaggschiffe der Industrie hätten sich »erschreckend kurzsichtig« gezeigt, »während sie der existentiellen Bedrohung durch billige chinesische Modelle begegneten«, so der Guardian.

»Die Hybridentwicklung wurde vernachlässigt und als Nische betrachtet, das Elektrosegment wurde stiefmütterlich behandelt«, fasste die IG Metall ihre Kritik am Kurs des Vorstands am Dienstag gegenüber jW ähnlich zusammen. Volkswagen müsse noch im September rund einen Monat früher als ursprünglich geplant in Verhandlungen treten, um »schnelle Klarheit für die vielen tausend Kolleginnen und Kollegen« zu schaffen, so die IG Metall. Die Gewerkschaft steht mit der Auseinandersetzung bei Thyssen-Krupp und den Verhandlungen im Volkswagenkonzern vor schwierigen Aufgaben. Hinzu kommt: In wenigen Wochen beginnt die bundesweite Tarifrunde für die Metall- und Elektroindustrie.