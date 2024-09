Russian Defense Ministry Press Service Gleitbomben sollen die ukrainischen Truppen bei Kursk zurückschlagen helfen (21.8.2024)

Bevor sich die ukrainische Armee nicht aus dem Kursker Gebiet zurückziehe oder von Russland mit Gewalt von dort vertrieben sei, werde es keine Gespräche geben. Diese neue Vorbedingung für Waffenstillstandsverhandlungen nannte der russische Präsident Wladimir Putin am Montag bei einem Auftritt vor Schulkindern aus der sibirischen Region Tuwa, die auf Hauptstadtbesuch waren. Russland sei dabei, mit »den ukrainischen Banditen aufzuräumen«, sagte Putin weiter.

Am frühen Montag morgen richteten russische Raketen und Drohnen Schäden an dem Rüstungsbetrieb »Artjom« nahe der Kiewer Innenstadt und offenbar auch am Gebäude der regionalen Militärverwaltung an. Bilder, die die Behörde am Montag ins Netz stellte, zeigen schwere Verwüstungen und eingestürzte Geschossdecken. Angriffe gab es auch auf Industrieanlagen in Charkiw und Poltawa. Das Moskauer Verteidigungsministerium behauptete, es seien »Ziele des militärisch-industriellen Komplexes« getroffen worden. Die Bilder der Gegenseite zeigen in erster Linie Schäden an Einfamilienhäusern oder Wohnblocks.

An der Front im Donbass erhöht Russland offenbar den Druck auf die Stadt Wugledar im Bezirk Donezk. Die wichtigste Versorgungsroute dorthin ist seit dem Wochenende unterbrochen, jetzt hat die Ukraine anscheinend mehrere Bataillone abgezogen und an den Pokrowsker Frontabschnitt verlegt. Bild-Frontkorrespondent Julian Röpcke berichtete aus Gesprächen mit ukrainischen Soldaten, dass diese die Befehle ihrer Vorgesetzten nicht mehr verstünden und sich geistig schon darauf vorbereiteten, sich in absehbarer Zeit bis zur Millionenstadt Dnipro zurückziehen zu müssen.

In der Öffentlichkeit des Landes mehren sich derweil kritische Publikationen über Armeebefehlshaber Olexander Sirskij. Demnach habe dieser mit dem Angriff im Kursker Gebiet einen schweren militärischen Fehler begangen. Möglicherweise ist dies der Auftakt dazu, ihn des Amtes zu entheben, um Präsident Wolodimir Selenskij politisch aus der Schusslinie zu holen. Anscheinend bereitet auch der frühere Armeebefehlshaber Walerij Saluschnij ein politisches Comeback vor. In diesen Tagen ist der erste Band einer Biographie des Generals erschienen, worin er sich kritisch über Entscheidungen des Präsidenten äußert. Anfang des Jahres war er von Selenskij auf den Posten des Botschafters in London abgeschoben worden.