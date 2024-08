Mann in Moers nach mutmaßlichem Messerangriff von Polizei erschossen

Stefan Sauer/dpa Die Polizei erschoss den Verdächtigen auf dem Grillparzerweg in Moers-Repelen

Duisburg. Nach einem mutmaßlichen Angriff auf Passanten ist ein offenbar mit zwei Messern bewaffneter Mann in Moers von der Polizei erschossen worden. Die Polizei wurde nach eigenen Angaben am Dienstagnachmittag alarmiert, weil ein Unbekannter mehrere Passanten tätlich angegriffen und bedroht habe. Nach vorläufigen Erkenntnissen habe der Mann dann »mit zwei Messern in den Händen die Polizisten angegriffen«. Die Beamten hätten daraufhin ihre Schusswaffen eingesetzt und den Angreifer tödlich verletzt. Den Angaben zufolge handelte es sich bei dem Angreifer um einen 26jährigen Deutschen. Andere Menschen seien bei dem Vorfall nicht zu Schaden gekommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kleve wurde eine Mordkommission der Duisburger Kriminalpolizei eingerichtet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauerten an, hieß es in der Mitteilung. (AFP/jW)