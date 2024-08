Tödliche Gewalt in Westjordanland

Ramallah. Ein arabischer Israeli ist am Montag abend getötet worden, als israelische Siedler in eine palästinensische Ortschaft im Süden der Westbank eindrangen, wie dpa meldete. Unklar blieb demnach, ob der circa 40jährige von Siedlern oder Soldaten erschossen wurde. Außerdem sollen vier Palästinenser verletzt worden sein. Ebenfalls am Montag abend kamen bei einem israelischen Luftangriff im Flüchtlingslager Nur Schams im nördlichen Westjordanland fünf Menschen ums Leben. Nach israelischen Angaben soll der Angriff dem »Kontrollzentrum« einer bewaffneten Gruppe gegolten haben. (dpa/jW)