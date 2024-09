Nachschlag: Rückwärtsgang

Capital Pictures/FB/imago Gehen Sie nicht in die Oper, fallen Sie nicht auf Sprengstoffexperten rein

In Lehrbüchern wird mitunter die Anek­dote überliefert, wie der Mathematiker John von Neumann seinem Kollegen Claude E. Shannon empfahl, in seiner Theorie der Information den Begriff der Entropie zu verwenden, »weil niemand weiß, was Entropie wirklich ist« und man somit in jeder fachlichen Diskussion im unschlagbaren Vorteil sei. Seitdem gibt es neben dem physikalischen Begriff von Entropie noch einen informationstheoretischen. Auch in »Tenet« wird wiederholt von »Entropie« erzählt. Dafür sind in Märchen und Filmen die Helferfiguren und Experten da. Auf dem Expertenschreibtisch im Labor steht noch ein graues Wählscheibentelefon aus den 70ern von Leonid Breschnew, aber die entscheidenden Objekte – vornehmlich Revolverkugeln – kommen aus der Zukunft auf uns zurück. Es handelt sich um Objekte mit »invertierter Entropie« und mithin auch »zurücklaufender Zeitachse«. Man muss die Dinge rückwärtslesen, von ihrem Effekt her. »Versuchen Sie gar nicht erst zu verstehen, fühlen Sie es«, sagt die Expertise. (aha)