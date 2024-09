Manfred Segerer/imago

Regensburg. Zum Wochenende sind auch sie dem Sanierungsplan bei Galeria zum Opfer gefallen: Neun Filialen der Warenhauskette haben zum Wochenende nun endgültig dichtgemacht. Neben dem Kaufhaus am Regensburger Neupfarrplatz (Foto) wurden auch zwei Filialen in Berlin und eine am ehemaligen Konzernsitz in Essen geschlossen. Zudem sind auch die Standorte in Augsburg, Chemnitz, Leonberg, Trier und Wesel seit vergangener Woche Geschichte.

Die dritte Insolvenz der ehemaligen Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof innerhalb von etwas mehr als drei Jahren wurde durch die inzwischen bankrotte Signa Holding von Milliardär René Benko verursacht. Im Rahmen der »Sanierung« des Unternehmens wurde der Konzern an ein Eigentümerkonsortium der BB Kapital SA von Unternehmer Bernd Beetz und dem US-Investor NRDC Equity Partners verkauft. Die nun unter Galeria laufende Marke setzt in ihrem Geschäftsmodell weiter auf unterdurchschnittliche Bezahlung der Beschäftigten, kritisierte die Gewerkschaft Verdi noch im August. (jW)