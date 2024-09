Erneut tödlicher Polizeieinsatz

Berlin. Der 46 Jahre alte Mann, der am Sonnabend von Spezialkräften der Polizei in Berlin erschossen wurde, hatte offenbar psychische Probleme. Er habe unter Betreuung gestanden, sagte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft gegenüber dpa. Der Mann soll auf einem Wohnwagenplatz einen 49jährigen mit einer Schusswaffe bedroht haben. Einsatzkräfte hätten sich anschließend mit richterlichem Beschluss Zutritt zu der Wohnung des 46jährigen in Nikolassee verschafft. Auf sie soll der Mann sofort das Feuer eröffnet haben. (dpa/jW)