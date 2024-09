Iran empfängt IAEA-Chef Rafael Grossi

Teheran. Der Iran will den Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) empfangen. Der Chef der iranischen Atomorganisation, Mohammed Eslami, sagte laut dpa-Meldung am Sonntag, die Vertreter beider Seiten hätten diesbezüglich bereits Gespräche geführt. »Sobald das Programm koordiniert ist, kann Rafael Grossi gerne in den Iran reisen«, so Eslami. Bei dem Besuch käme es auch zu einem ersten Gespräch zwischen Grossi und dem neuen Präsidenten Massud Peseschkian. Ein Datum steht den Angaben zufolge noch nicht fest. Die IAEA äußerte sich zu einem solchen Besuch auf Anfrage zunächst nicht. (dpa/jW)