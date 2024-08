Ramadan Abed/REUTERS Ein Polioausbruch hätte verheerende Folgen für die Kinder im Gazastreifen (Deir Al-Balah, 18.8.2024)

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bereitet sich darauf vor, an diesem Sonntag eine Polioimpfkampagne im Gazastreifen zu starten. Das israelische Militär und die palästinensische Hamas hätten sich auf drei getrennte dreitägige Kampfpausen geeinigt, damit die erste Runde der Impfungen in Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium im Gazastreifen durchgeführt werden kann. Koordiniert würden sie im Rahmen einer Reihe von humanitären Pausen, die seit Beginn des Kriegs im Oktober regelmäßig durchgeführt werden, erklärte die für die Verwaltung in den von Israel besetzten palästinensischen Gebieten zuständige Armeebehörde Cogat am Freitag.

Die Verhandlungen über eine Einstellung der Kämpfe und den gegenseitigen Austausch von Gefangenen in der katarischen Hauptstadt Doha stehen damit nicht im Zusammenhang. Diese stünden jedoch kurz vor dem Abbruch, berichtete das Nachrichtenportal Al-Mayadeen am Freitag unter Berufung auf eine Quelle der palästinensischen Seite. Demnach sei es bei den Treffen nicht gelungen, das »Veto« Israels gegen 65 palästinensische Gefangene, die eine lebenslange Haftstrafe verbüßen, aufzuheben. Die Verhandlungen steuerten auf ein völliges Scheitern zu, da sich die israelische Seite weigere, auf die Vorschläge der Vermittler einzugehen.

Und auch die Herausforderungen für die anvisierte Impfkampagne sind immens: Laut WHO müssen mindestens 90 Prozent der Kinder im Gazastreifen geimpft werden, damit die Kampagne erfolgreich ist. Etwa 1,2 Millionen Impfdosen sind bereits im Vorfeld geliefert worden. Damit sollen mehr als 640.000 Kinder geimpft werden, hieß es von seiten der WHO. Weitere 400.000 Dosen seien auf dem Weg in das Gebiet, das durch den fast elf Monate andauernden Krieg weitestgehend zerstört wurde. Die meisten der 36 Krankenhäuser sind beschädigt, nur 17 seien teilweise funktionsfähig. Weniger als die Hälfte der 132 Gesundheitszentren sind nach Angaben der WHO noch betriebsbereit.

Die Feuerpausen, die an drei Tagen zwischen sechs und 15 Uhr stattfinden sollen, beginnen im Zentrum des Gazastreifens, bevor sie im Süden und dann im Norden der Enklave weitergeführt werden. Aufgrund der logistischen und sicherheitstechnischen Herausforderungen, die die Kampagne mit sich bringt, könnte jedoch für jede Runde ein zusätzlicher Tag erforderlich sein, so die WHO.