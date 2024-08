Hendrik Schmidt/dpa

Endlich Halluzinationspfeffer im Wahlkampf. Die wegen ihrer »Recherche« zur »Remigration« berühmte gemeinnützige GmbH Correctiv aus Essen – von »Remigration« träumen Deutschnationale und Faschisten seit 100 Jahren – betitelte am Dienstag das BSW als »Bündnis Sahra Datenleck«: Schon im März war es undicht, aber Correctiv ist »jetzt erneut« auf so etwas »aufmerksam gemacht« worden: »Etwa 70.000 personenbezogene Daten weisen auf Mitgliederlisten, Unterstützer und Newsletterabonnenten hin.« Alles habe »offenbar bis vor kurzem ungeschützt im Netz« gelegen.

In Thüringen fiel trotz solchen Verbrechens keine Bratwurst vom Rost, am Mittwoch legten die in Milliardärsstiftungs- und Staatsgeld eingebetteten Gemeinnützler nach. Diesmal aufmerksam gemacht worden auf: »Wie viel Stasi steckt im BSW?« Die Knüllerantwort: Unter den 840 Mitgliedern finden sich fünf, »die in Stasi-Strukturen tätig waren«. Strukturen sind nämlich immer und überall – außer bevor Gott die Welt erschuf. Politikforscher urteilten laut Correctiv: »Bei jenen, die sich zu DDR-Zeiten bewusst für diesen Weg entschieden, sei es wahrscheinlich, dass sie die ideologische Nähe zu Russland noch heute in sich tragen.« Russland ist für die Essener kein Staat, sondern ein Mann: Das BSW positioniere sich »deutlich für die Politik Wladimir Putins« – ein »Stasi«-, also »Putinisten«-Verein.

So streift einen der Hamster und pfeift ein Bus: Drei der fünf leisteten ihren Wehrdienst bei einer »Stasi«-Wacheinheit ab, zwei waren Hauptamtliche. Alle haben laut BSW in den vergangenen 34 Jahren mehrfach Überprüfungen durchlaufen. Na und? »Stasi-und-Putin« ist in Essen keine Frage von Zeit und Raum, sondern oberster Staatsaberglaube. Correctiv hat, geleitet von ihm, vorab schon mal das Wahlergebnis vom Sonntag erklärt. Und Hitler wohnt am Südpol.