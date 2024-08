US-Gewerkschaft: Streik bei Amazon weitet sich aus

Springfield. In den USA schließen sich einer Gewerkschaft zufolge immer mehr Beschäftigte einem Streik gegen Amazon an. Ermutigt von einem Ausstand in einem Verteilzentrum in Illinois hätten Beschäftigte in weiteren US-Bundesstaaten ihre Arbeit ebenfalls niedergelegt, teilte die International Brotherhood of Teamsters am Donnerstag mit. Damit wollten sie der Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen Nachdruck verleihen. Die Belegschaftsorganisation Teamsters versucht, möglichst viele Amazon-Kollegen hinter sich zu versammeln, um ihre Verhandlungsposition in Tarifverhandlungen zu stärken. Sie hat in Arbeitskämpfen die Jobsituation in der Logistikbranche verbessert. (Reuters/jW)