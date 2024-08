Marwan Naamani/dpa

Bei fünf Banken in der Hauptstadt Libanons wurden am Donnerstag Fenster zerschlagen, Brände gelegt und Reifen angezündet. Es geht um »eingefrorene«, also wahrscheinlich geklaute Ersparnisse. Offizielle Begründung: Devisen sind knapp, daher strenge Grenzen für Abhebungen in Fremdwährungen. Viele Libanesen haben aber Konten mit US-Dollar, kommen an die nicht heran und zerdreschen deswegen – wie auf dem Foto – zum Beispiel Geldautomaten. Dreiviertel der sechs Millionen Libanesen leben laut UN in Armut. (dpa/jW)