Norlyz Peres/REUTERS

Klassischer Faustkampf ist Nationalsport im sozialistischen Kuba. Erstmals seit mehr als 60 Jahren ging am Dienstag abend (Ortszeit) wieder ein Profikampfabend über die Bühne. In der Ciudad Deportiva von Havanna. Unter anderem kletterte in der »Nacht der Meister« der zweifache Olympiasieger und Schwergewichtler Julio ­César La Cruz in den Ring – und holte sich den WM-Titel der International Boxing Association (IBA). Ein Sportspektakel, begleitet von Showeinlagen Jugendlicher in der Parkanlage unweit des neoklassizistischen Kapitols der Hauptstadt (Foto). (jW)