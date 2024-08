Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat einander ausschließende Bedingungen für einen Frieden mit Russland formuliert. In Kiew sagte er, die ­Ukraine könne sich einen Kompromissfrieden vorstellen, aber ein Dialog mit Russland unter der Führung Wladimir Putins sei sinnlos. Putin wolle 30 Prozent der Ukraine behalten, dem werde Kiew nie zustimmen. Gleichzeitig betonte Selenskij, ihm liege daran, dass Russland an der zweiten Ausgabe des von der Ukraine initiierten »Friedensgipfels«, diesmal in einem Land des globalen Südens, teilnehme. Moskau hat dies bereits unter Verweis auf den ukrainischen Angriff auf das Gebiet Kursk abgelehnt.

Selenskij kündigte außerdem an, den USA einen Plan für den ukrainischen Sieg vorzulegen. Der Vorstoß auf Kursk sei Teil dessen. Ein anderer ist offenbar eine Liste mit 250 militärischen Zielen im tieferen Hinterland Russlands, die die Ukraine gern mit US-Raketen des 400 Kilometer weit reichenden Typs ATACMS beschießen würde. Dies setzt aber die Zustimmung der USA voraus, die es bisher zumindest offiziell nicht gibt. Eine Liste der möglichen Ziele hatte das US-amerikanische »Institute for the Study of War« in der Nacht zum Mittwoch veröffentlicht. Darunter sind offenbar 16 Militärflugplätze, im übrigen aber vorwiegend Kasernen und Treibstofflager. Eines davon im russischen Bezirk Rostow in relativer Frontnähe brennt auch eine Woche nach einem ukrainischen Angriff noch.

In Brüssel kamen am Mittwoch die Außen- und Verteidigungsminister der EU-Staaten zu Beratungen über die weitere Unterstützung der Ukraine zusammen. Auf dem Tisch liegt insbesondere ein von Frankreich vorgeschlagenes Mandat zum Einsatz europäischer Soldaten zur Ausbildung ukrainischer Truppen direkt in der Ukraine. Der Vorstoß findet offenbar die Unterstützung des scheidenden EU-Außenbeauftragten Josep Borrell und einiger osteuropäischer Mitgliedstaaten; der Europäische Auswärtige Dienst hat aber in einem Gutachten vor den mit einer solchen Entsendung verbundenen Eskalationsrisiken gewarnt.

An der Front setzen russische Truppen ihren Vormarsch auf die Stadt Pokrowsk im Donbass fort. Medien beider Kriegsparteien berichteten über die Eroberung weiterer Ortschaften im östlichen und südöstlichen Vorfeld der Stadt. Die ukrainische Abgeordnete Marjana Besugla beschrieb auf Facebook ihre Eindrücke von einem Frontbesuch: Die vorbereiteten ukrainischen Stellungen seien »außer von Mücken von keinen anderen Lebewesen bevölkert« gewesen. Aus dem Bezirk Kursk wird von russischen Gegenangriffen und der Rückeroberung mehrerer Ortschaften berichtet. Angeblich hat die Präsidialverwaltung in Kiew inzwischen verboten, in Todesanzeigen für ukrainische Soldaten die Formel »gefallen bei Kursk« zu verwenden.

Derweil hat sich der Generalsekretär der Internationalen Atomenergieagentur (IAEA), Rafael Grossi, nach einem Besuch im russischen Atomkraftwerk Kursk besorgt über das Risiko eines »nuklearen Zwischenfalls« geäußert. Er habe Spuren von Drohnenangriffen im Umkreis der Anlage gesehen. Die Gefahr werde verschärft, da in Kursk vier Reaktoren des Tschernobyl-Typs RBMK installiert sind. Diese haben konstruktionsbedingt keine innere Umhüllung (Containment) und könnten deshalb bei einem Angriff auf das Reaktorgebäude schnell beschädigt werden. Grossi rief beide Seiten zu »äußerster Zurückhaltung« auf.