Australien: Streik gegen Zwangsverwaltung

Melbourne. In Australien haben Tausende Arbeiter gegen die Absetzung der Gewerkschaftsspitzen der Bau-, Forst- und Seefahrergewerkschaft CFMEU protestiert. Um elf Uhr (Ortszeit) legten Bauarbeiter in den Städten Melbourne, Sydney, Adelaide, Perth und Brisbane an wichtigen Projekten die Arbeit nieder, berichtet der australische Sender Channel 9. Die Regierung hatte den Bauzweig der Gewerkschaft ihrer Verwaltung unterstellt, nachdem Medien berichtet hatten, die Gewerkschaft sei von Kriminellen unterwandert worden.(jW)