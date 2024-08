Sudan: Humanitäre Hilfe unzureichend

Port Sudan. Die Hilfsorganisation »Ärzte ohne Grenzen« (MSF) beklagt angesichts der humanitären Not im Sudan unzureichende Hilfslieferungen und -leistungen für die Menschen in dem nordostafrikanischen Land. Es sei es ein beschämender Moment für die internationalen humanitären Organisationen und Geber, die seit mehr als 16 Monaten nicht in der Lage seien, hinreichend auf den stark ansteigenden Bedarf zu reagieren, beklagte MSF am Dienstag anlässlich des 500. Tages seit Beginn des blutigen Machtkampfes im Sudan, in dem sich die Armee des Landes und die paramilitärischen Schnellen Eingreiftruppen (RSF) gegenüberstehen. (dpa/jW)