Myanmar: Manöver Chinas an Grenze

Beijing. Das Südkommando der chinesischen Volksbefreiungsarmee hat am Dienstag mit einem Manöver im Grenzgebiet zu Myanmar begonnen. Laut Xinhua ziele die Übung darauf ab, die Fähigkeiten des Kommandos in den Bereichen Aufklärung, Frühwarnung, multidimensionale Kontrolle und Angriff zu testen. Ebenfalls am Dienstag veröffentlichte der Thinktank International Crisis Group einen Bericht über Myanmar. Er bestätigt, dass die Militärregierung des südostasiatischen Landes unmittelbar vor dem Verlust des westlichen Rakhine-Staates an die aufständische Arakan-Armee steht. (Xinhua/dpa/jW)