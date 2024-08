Kritik an Zuständen in Gefängnissen

Berlin. Die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter kritisiert einzelne Haftanstalten und Psychiatrien in Deutschland für ihre Praktiken. In je einem Gefängnis im Saarland und in Baden-Württemberg haben sich je zwei Insassen eine neun Quadratmeter große Zelle mit nur einer räumlich nicht abgetrennten Toilette teilen müssen, wie die Stelle am Dienstag in ihrem Jahresbericht mitteilte. »Diese Bedingungen stellen eine erniedrigende Situation für die betroffenen Gefangenen dar«, hieß es. Zum Teil seien Menschen in psychiatrischen Einrichtungen in Räumen ohne Toilette eingeschlossen gewesen. Die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter ist im Rahmen eines Antifolterübereinkommens der Vereinten Nationen tätig. (dpa/jW)