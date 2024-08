Schätzung bestätigt: BRD-Wirtschaft geht zurück

Wiesbaden. Die Wirtschaftsleistung der Bundesrepublik ist im zweiten Quartal zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte, schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von April bis Juni um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Die Behörde bestätigte damit ihre erste Schätzung. Im ersten Quartal wuchs das BIP demnach noch um 0,2 Prozent. Im laufenden Quartal ist aber keine deutliche Besserung in Sicht, hieß es. Von April bis Juni haben den Statistikern zufolge vor allem Investitionen in Ausrüstungen und Bauten deutlich abgenommen. Für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge gingen sie um 4,1 Prozent zurück. Investitionen in Bauten sanken um zwei Prozent. Der private Konsum ging um 0,2 Prozent zurück, nachdem er zu Jahresbeginn noch um 0,3 Prozent gewachsen war. Die Staatsausgaben dagegen stiegen um ein Prozent. (AFP/jW)