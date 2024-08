Sachsen: AfD gewinnt simulierte U-18-Wahl

Dresden. Die AfD hat in Sachsen bei einer simulierten Landtagswahl für Jugendliche mit deutlichem Abstand am besten abgeschnitten. 34,5 Prozent der unter 18jährigen gaben der Partei dabei ihre Stimme, wie der Kinder- und Jugendring Sachsen mitteilte. Mit 16,2 Prozent kam die CDU auf Platz zwei, gefolgt von der Linkspartei (11,8 Prozent). Für die SPD stimmten 8,5 Prozent der Jugendlichen, für die Grünen 5,7 Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht erreichte 4,8 Prozent, die PARTEI kam auf 4,6 Prozent. Der Vorsitzende des sächsischen Kinder- und Jugendrings, Vincent Drews, nannte das Abschneiden der AfD »natürlich besorgniserregend«. Die Ergebnisse zeigten, welche zentrale Rolle die Kinder- und Jugendarbeit in der Gesellschaft einnehme. (dpa/jW)