Kanada kündigt Zölle auf E-Autos aus China an

Ottawa. Kanada hat zusätzliche Zölle in Höhe von 100 Prozent auf Elektroautos aus chinesischer Herstellung angekündigt. Die »hohen staatlichen Subventionen der Volksrepublik« und die »Überproduktion von E-Autos« zwängen seine Regierung zum Handeln, sagte Kanadas Premierminister Justin Trudeau am Montag in Halifax. Neben E-Autos werde auch eine zusätzliche Abgabe von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumprodukte eingeführt. Vor Kanada hatten auch die USA Zölle von bis zu 100 Prozent eingeführt. Auch die EU hat Strafzölle angekündigt, die mit bis zu 36,3 Prozent aber deutlich darunter liegen. (AFP/jW)