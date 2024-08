Vladyslav Musiienko/REUTERS Rauch über der ukrainischen Hauptstadt: Ziel der Angriffswelle vom Montag war unter anderem ein Wasserkraftwerk

Russland hat am Montag morgen den seit Tagen befürchteten Großangriff auf die Reste der ukrainischen Energieinfrastruktur geführt. Wie Präsident Wolodimir Selenskij am Vormittag in einer Sonderansprache bekanntgab, wurden je 100 Raketen und Kampfdrohnen verschiedener Typen abgefeuert. Nach russischen Angaben waren elf strategische Langstreckenbomber gleichzeitig in der Luft, außerdem feuerten fünf Schiffe der Schwarzmeerflotte Marschflugkörper ab. Von den einfliegenden Geschossen seien jeweils 15 abgeschossen worden, so Selenskij. Das ist eine Abschussquote, die weit unter dem langfristigen Durchschnitt liegt, und zeugt – wenn die Zahlen Bestand haben – davon, dass die ukrainische Luftabwehr einem Großangriff schlecht gewachsen ist.

Die Ziele des russischen Angriffs lagen vor allem in Kiew und in den Gebieten westlich des Dnipro bis zur selten angegriffenen Bezirkshauptstadt Luzk nordöstlich von Lwiw. In Kiew fiel großflächig der Strom und teilweise auch das fließende Wasser aus. Die Bewohner suchten U-Bahn-Stationen auf, um sich zu schützen. Erstmals wurde auch das Wasserkraftwerk von Wischgorod am Dnipro oberhalb der Hauptstadt angegriffen. Amateurvideos zeigten ein Feuer in einem Objekt auf der Staumauer; diese wurde aber offenbar nicht beschädigt. Wegen der Stromausfälle stellte das Kiewer Staatsfernsehen seinen Sendebetrieb ein, nachdem mitten in der Sendung die Studiobeleuchtung ausgefallen war. Züge blieben auf freier Strecke stehen und mussten mit Dieselloks zum nächsten Bahnhof geschleppt werden.

An der Front hat sich die Intensität der Kämpfe im russischen Grenzbezirk Kursk offenbar erhöht. Russland hat inzwischen Eliteeinheiten wie die Marineinfanterie der Schwarzmeer- und der Pazifikflotte in die Region verlegt und setzt nicht mehr nur zusammengewürfelte Wehrpflichtige ein. Das zeigt, dass die russische Führung den ukrainischen Angriff inzwischen auch militärisch ernst nimmt. Der ukrainische Präsidentenberater Michailo Podoljak sagte der polnischen Tageszeitung Rzeczpospolita, sein Land kämpfe darum, den Mythos von der Unbesiegbarkeit Russlands zu zerstören. Diese Botschaft sei insbesondere auch an die westlichen Partner gerichtet. Ihnen warf Podoljak vor, immer noch irgend welche »roten Linien« zu fürchten und deshalb die ukrainische Kriegführung zu behindern.