EUNAVFOR ASPIDES/Handout via REUTERS

Seit dem 23. August brennt der Öltanker »Sounion« im Roten Meer. Die jemenitische Ansarollah, die seit Monaten schon »zur Unterstützung des palästinensischen Volkes« Schiffe mit Israel-Bezug angreift, gab an, den unter griechischer Flagge fahrenden Tanker attackiert zu haben. Die Mannschaft des vor Anker gegangenen Schiffes mit einer Million Barrel Rohöl konnte evakuiert werden. Die EU-Militärmission Eunavfor »Aspides« meldete am Montag auf X Brände an fünf Stellen des Tankers, Anzeichen für eine befürchtete Ölpest gebe es bislang nicht. (jW)