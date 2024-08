Harris: 540 Millionen US-Dollar an Spenden

Washington. Das Wahlkampfteam von US-Vize Kamala Harris hat nach eigenen Angaben seit Beginn ihrer Kandidatur Spenden in Höhe von 540 Millionen US-Dollar (rund 482 Millionen Euro) eingesammelt. Das Team sprach von einem »Rekord«. Allein während des Parteitags der Demokraten vergangene Woche in Chicago seien mehr als 80 Millionen US-Dollar eingesammelt worden. Die größte Unterstützung habe es nach der Rede von Harris am Donnerstag abend (Ortszeit) gegeben. Ein Drittel aller Spenden stamme von Erstspendern, teilte das Team der Demokratin mit. Dies deute darauf hin, dass Harris breite Unterstützung bei der Basis der Partei genieße. Zwei Drittel der Erstspender seien Frauen, so das Team weiter. Die Zahlen können zunächst nicht unabhängig überprüft werden, sondern erst, wenn das Wahlkampfteam seinen offiziellen Finanzbericht bei der zuständigen Behörde einreicht. Wahlkämpfe in den USA sind extrem kostspielig. (dpa/jW)