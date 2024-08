Litauen: Kriegshilfe für die Ukraine

Kiew. Litauen will die Ukraine mit einem weiteren Militärpaket im sogenannten Abwehrkampf im Ukraine-Krieg unterstützen. Das kündigte Regierungschefin Ingrida Šimonytė in Kiew bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und dem polnischen Staatschef Andrzej Duda an, wie die Agentur Unian am Sonntag berichtete. »Die Position Litauens ist bekannt und einfach: Die Ukraine muss gewinnen, Russland muss verlieren«, wurde sie zitiert. Im Herbst soll Kiew aus Litauen rund 5.000 Drohnen erhalten. Zuvor schon sollen neben Munition und Waffen auch Flugabwehrsysteme, Raketen sowie Ausrüstung zur Drohnenabwehr bis Anfang September geliefert werden. Zudem stelle Litauen 35 Millionen Euro für den Kauf von Radargeräten und Ausrüstung zur Minensuche zur Verfügung, sagte Šimonytė. Der Wert des neuen Militärpakets wurde nicht genannt. Das baltische EU- und NATO-Mitglied Litauen gehört zu den engagiertesten Unterstützern der Ukraine. Allein bis Mai hat Litauen Militärhilfe in Höhe von rund 640 Millionen Euro geleistet. (dpa/jW)