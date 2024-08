Ukraine: Selenskij verkündet neue weitreichende Rakete

Kiew. Die Ukraine hat nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij eine neue schlagkräftige Waffe gegen Russland entwickelt. »Gestern gab es den ersten erfolgreichen Kampfeinsatz unserer neuen Waffe – einer ukrainischen weitreichenden Raketendrohne vom Typ ›Paljanizja‹«, schrieb Selenskij laut dpa vom Sonntag auf Facebook. Dieser Hybrid sei in der Lage, die Flugplätze zu bekämpfen, von denen russische Kampfjets und Bomber aufstiegen. Die Entwicklung des Mixes aus Rakete und Drohne habe eineinhalb Jahre in Anspruch genommen, sagte Selenskij. Er machte keine Angaben zur Reichweite der »Paljanizja«. Er kündigte an, deren Produktion rasch auszuweiten. (dpa/jW)