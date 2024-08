Höflichkeitsbesucher das Tages: Narendra Modi

REUTERS/Kacper Pempel Narendra Modi lässt sich die guten Beziehungen zu Russland nicht so einfach verderben (Warschau, 22.8.2024)

Staatstragende Medien hatten sich schon im voraus überschlagen, als sie in dieser Woche Narendra Modi als »ersten indischen Regierungschef« ankündigten, der das »demokratische Polen« besuche. Wenn das mal keine große Ehre ist. Bei Lichte betrachtet, zeigt dieses Strapazieren des Kalenders natürlich eher, dass das indische Interesse an dem Land sich über ein halbes Jahrhundert in engen Grenzen gehalten hat.

Aber so darf man das nicht sehen. Indien, die Führungsnation des globalen Südens, suche den Kontakt zu Polen, »einer der Führungsnationen der EU«, blies die staatliche Nachrichtenagentur PAP in einem Hintergrundbeitrag die Backen auf. Nicht ohne freilich darauf hinzuweisen, dass Erwartungen, Indien bezüglich des Ukraine-Konflikts »auf die gute Seite« herüberziehen zu können (so Rzeczpospolita), wohl doch eher auf Wunschdenken beruhen.

Denn, wie ein Indien-Experte von der Universität Warschau der Agentur sagte: Objektive Interessen legten Indien nahe, es sich mit Russland nicht zu verderben. Schließlich mache russisches Öl inzwischen 44 Prozent des gesamten indischen Exports aus (vor dem Krieg 2,5), nicht zuletzt deshalb, weil es in Indien raffiniert und dann als indisches Benzin nach Europa weiterverkauft wird. Die Welt will halt betrogen sein, auch die westliche in ihrem Sanktionsfuror. Und Indien sei, so der Experte weiter, noch aus einem weiteren Grund nicht an einer Schwächung Russlands interessiert: weil eine solche automatisch China als Indiens Hauptrivalen in Asien stärken und politisch aufwerten würde.

Tja, dumm gelaufen. In der Ukraine, wohin Modi nach seiner zweitägigen Visite in Warschau am Freitag weiterreiste, ist das Medienecho mehr als mager. Was soll auch ein Land, dessen Führung sich nur dank des Krieges im Amt hält, mit einem Staatsgast anfangen, der seine Vermittlerdienste anbietet.