Marco Bello/REUTERS

Während des Nationalkongresses der US-Demokraten in Chicago kam es am Donnerstag abend (Ortszeit) zu Protesten von propalästinensischen Aktivisten. Die Demonstranten forderten ein Ende der Waffenlieferungen an Israel und einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza. Als einige Teilnehmer versuchten, zum Kongresszentrum zu gehen, wurden sie von der Polizei gewaltsam gestoppt. Auch Gruppen, die für das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche sowie für LGBT-Rechte eintreten, protestierten vor dem Kongress. (jW)