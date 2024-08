IG Metall erschließt Digitalwirtschaft

Berlin. Die IG Metall hat begonnen, die Digitalwirtschaft in Berlin zu erschließen. Jede vierte neue Stelle entstehe in der Hauptstadt derzeit in der Branche mit bereits mehr als 145.000 Arbeitsplätzen vor Ort. Seit Mai habe ein fünfköpfiges Team mit der Erschließung begonnen. In den kommenden zehn Jahren rechnet die IG Metall mit einem Zuwachs von mehr als 150.000 Beschäftigten in dem Bereich. Diese Kolleginnen und Kollegen gelte es, »in dieser veränderten Arbeitswelt, in der die Beschäftigten oft digital und mobil arbeiten«, zu organisieren. Die Sparte umfasst etwa die Entwicklung von Software für Videospiele. Aber auch den Automobilbereich, in dem die IG Metall etwa bei Cariad (Volkswagen) und Mbition (Mercedes-Benz) aktiv ist. (jW)