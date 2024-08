Foodwatch drängt auf Limosteuer

Berlin. Die Verbraucherorganisation Foodwatch drängt wegen hoher Zuckergehalte in Erfrischungsgetränken für Kinder auf eine Limosteuer. Unternehmen sollten einen Anreiz bekommen, die Rezepturen ihrer Produkte zu verändern, hieß es. 136 Getränke für Kinder wurden untersucht. Im Schnitt enthielten sie 7,8 Prozent Zucker – mehr als sechs Zuckerwürfel pro 250-Milliliter-Glas. Ausgerechnet Getränke für Kinder und Jugendliche seien überzuckert, sagte Luise Molling von der Organisation. Für die Studie wurden in fünf großen Supermärkten alle Getränke eingekauft, mit denen Kinder angesprochen werden sollten, etwa durch Aufdrucke mit Tieren oder Comicfiguren oder durch kindertypische Darreichungsformen wie Trinkpäckchen. 117 der 136 Getränke überschritten die Schwelle von fünf Gramm Zucker je 100 Milliliter, ab der etwa in Großbritannien eine »Zuckersteuer« fällig wird. (dpa/jW)