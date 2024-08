Azubimangel auch bei Freiberuflern

Berlin. Azubimangel herrscht auch bei Freiberuflern wie Architekten, Ärztinnen, Apothekern oder Steuerberaterinnen. Aktuell seien schätzungsweise noch bis zu 40.000 Ausbildungsstellen bei den freien Berufen unbesetzt, sagte Stephan Hofmeister, Präsident des Bundesverbandes der Freien Berufe (BFB), der Rheinischen Post vom Mittwoch. Das sei »eine beachtliche Lücke von knapp einem Viertel«. Der Verbandschef betonte, Azubis könnten auch nach Beginn des Ausbildungsjahrs Anfang August noch einsteigen. Beste Chancen hätten Menschen mit ausländischen Wurzeln, so Hofmeister: »Sie bringen als Pluspunkt eine weitere Sprache und interkulturelle Kompetenz mit, dies ist sehr wertvoll, gerade in unseren Berufen, die ›nah am Menschen‹ sind.« (AFP/jW)