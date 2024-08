Ukrinform/IMAGO Mal nicht Bandera: Der stellvertretende Bürgermeister Moskalenko (l.) ehrt den nationalistischen Ideologen Wjatscheslaw Tschornowil (Lwiw, 25.3.2024)

Die Kunstbibliothek Lwiw wird von Helden der Ukraine geehrt. »Würdigung der Kunstbibliothek. Die Kämpfer und der Kommandeur der Brigade ›Asow‹ in der Nationalgarde drücken ihre Dankbarkeit für die Unterstützung, Hilfe und öffentliche Positionierung für die Einheit aus«, heißt es auf einer eingerahmten Urkunde, die in der Einrichtung bewundert werden kann. Der Dank von »Asow« hätte auch an die KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr und den Stadtrat von Graz adressiert sein können. Denn diese hatten am 12. Januar einstimmig eine Projektpartnerschaft mit der Stadt Lwiw beschlossen und 75.000 Euro aus den Ressortmitteln der Bürgermeisterin für den Neuaufbau der Kunstbibliothek zur Verfügung gestellt.

Kurz nach ihrer Eröffnung im November 2023 hat die Bibliothek, die auch ein Kulturzentrum ist, in ihren Räumen eine Reihe von Benefizlesungen zur Unterstützung der »Asow«-Brigade in der Nationalgarde veranstaltet – einer Neonazieinheit, deren Truppenkennzeichen bis heute das Wolfsangel-Symbol von Waffen-SS-Einheiten und deren Panzer das Balkenkreuz der deutschen Wehrmacht zieren. Auch für den Freiwilligenfonds »April«, der den Mitgründer der faschistischen Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN), Jewgen Konowalez, feiert, hat die Kunstbibliothek eine Spendenveranstaltung abgehalten – zwecks Anschaffung von Kampfdrohnen.

Rostislaw Kuzik, Direktor der Kunstbibliothek, findet es wichtig, dass Büchereien sich als Anlaufstellen für Freiwillige aktiv an der Unterstützung der Armee beteiligten. »Die Kultur muss mit der Zeit gehen«, so Kuzik am 18. April in einem Interview mit der Zeitschrift Posestry für ukrainische und polnische Literatur. »Eine breite Beteiligung an der Unterstützung der ukrainischen Armee ist ein wesentliches Element des Schaffens unserer Kultur.«

Als ein zentrales Ziel des Neuaufbaus der Kunstbibliothek nennt Kuzik die restlose Beseitigung russischsprachiger Literatur. Ukrainische Büchereien, deren Regale mit russischen Büchern gefüllt sind, betrachtet er als »Barbarei«. So müssten auch »schädliche Elemente« wie der russische Nationaldichter Alexander Puschkin und der Satiriker Michail Bulgakow aus »unserer geistigen Landkarte entfernt« werden. Sowjetische Literatur fände sich nur noch in einem Depot der »totalitären Lektüre« in der Lwiwer Stadtbücherei – mit der die Kunstbibliothek verbunden ist –, extra gekennzeichnet und ausschließlich für Forschungszwecke zugänglich, versichert Kuzik und verspricht: Die Bestände der ukrainischen Bibliotheken »sind zwar noch nicht zu hundert Prozent sauber, aber sie werden gereinigt«.

Alle Fragen der jW-Redaktion an die Pressereferenten von Bürgermeisterin Kahr, etwa warum eine Politikerin einer kommunistischen Partei Mittel für antirussische »Säuberungsaktionen« und die Unterstützung einer Neonazibrigade bereitstellt, blieben bis dato unbeantwortet. Bereits im Januar hatte Robert Krotzer, KPÖ-Stadtrat in Graz, als Reaktion auf einen jW-Artikel über die fragwürdige Projektpartnerschaft u. a. angegeben, dass seine Partei diese »ohne Wissen« über die in dem Beitrag thematisierten »politischen Haltungen und Verbindungen« des Bürgermeisters von Lwiw, Andrij Sadowij, befürwortet habe. Sadowij ist ein Verehrer des Hitlerkollaborateurs und ehemaligen Führers des radikalen Flügels der OUN, Stepan Bandera.

»Mit dem (neuen) Wissen um die Rolle und Haltung dortiger politischer Akteure werden wir selbstverständlich auf jeden repräsentativen Akt verzichten«, hatte Krotzer als Konsequenz angekündigt. Wie diese konkret aussieht, demonstrierte vor knapp zwei Monaten hoher Besuch aus der Projektpartnerstadt Lwiw: Statt Elke Kahr stellte sich Vizebürgermeisterin Judith Schwentner von den Grünen, statt Lwiws Bürgermeister sein Stellvertreter Andrij Moskalenko fürs »freundschaftliche Händeschütteln« ins Blitzlicht der Pressefotografen. Was bisher im Dunkeln bleibt, ficht offenbar auch einen KPÖ-geführten Grazer Stadtrat nicht an: Moskalenko ist ebenfalls Banderist und wiederholt als Redner auf Kundgebungen u. a. der OUN-B aufgetreten, die 1941 das Judenpogrom in Lemberg angezettelt hatte. In einem Facebook-Post zum 113. Geburtstag des »Prowidnik« (Führers), den Moskalenko am 1. Januar 2022 zusammen mit Gesinnungsfreunden veröffentlicht hat, heißt es: »Lass Stepan Bandera in jedem von uns leben!!!«

Auch das sieben Meter hohe Bandera­-Denkmal, die Bandera-Straße, die regelmäßig stattfindenden Banderisten-Aufmärsche, das Rekrutierungszentrum des Banderisten-»Heldenbataillons« des »Rechten Sektors« übersehen die KPÖ-Bürgermeisterin und -Stadträte bis heute. Ebenso, dass Lwiws gesamter Stadtrat aus Banderisten und anderen Ultranationalisten (u. a. von der faschistischen »Swoboda«-Partei) besteht. Kein Wunder: Alle sozialistischen Parteien sind in der Ukraine verboten, linke Oppositionelle werden brutal verfolgt. Seit der Grazer Stadtrat 2022 beschlossen hatte, die Partnerschaft mit St. Petersburg wegen des »Kriegs Putins« einzufrieren, ist der Weg frei, eine neue »Freundschaft« weiter auszubauen. Bereits für Oktober hat die Vizebürgermeisterin den Besuch einer Delegation in der Hauptstadt der Bandera-Bewegung angekündigt.