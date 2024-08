Belga/IMAGO

Arbeiter des Audi-Standortes in Brüssel wollen am 16. September gegen die Schließung des Werks demonstrieren. Das kündigten Gewerkschaften laut der deutschsprachigen belgischen Zeitung ­Grenzecho bei einer Belegschaftsversammlung vor dem von Schließung bedrohten Montagestandort an. Der BRD-Autobauer hatte im Juli angekündigt, die Produktion dort Ende 2025 einzustellen. Schon zu November droht 1.410 Festangestellten und etwa 500 Leiharbeitern die Entlassung. Ende 2025 könnten die restlichen 1.600 Beschäftigten folgen. (jW)