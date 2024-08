Jan-Philipp Strobel/dpa Die Kinderbetreuung verlangt ihren Bechäftigten einen Teufelskreis aus Unterbesetzung und Überlastung ab - das rächt sich

Der Notstand in den Kitas ist erneut bestätigt. Eine aktuelle Analyse der Bertelsmann-Stiftung und des sogenannten Fachkräfteforums bescheinigt Kitas mal wieder, sich in einem »Teufelskreis« zu befinden: Beschäftigte in der Kinderbetreuung sind demnach deutlich öfter krank als Personal in anderen Bereichen. Erzieherinnen und Erzieher kamen im vergangenen Jahr auf knapp 30 Fehltage wegen Krankheit. Das sind zehn Tage mehr als in allen anderen Berufsgruppen, teilten Stiftung und Forum am Dienstag mit. Zwischen 2021 und 2023 hätten die krankheitsbedingten Fehlzeiten um 26 Prozent zugenommen, und das vor allem wegen psychischer Belastungen.

Die Gewerkschaften Verdi und GEW reagierten empört. Die Krankheitsausfälle würden das Personal zunehmend »unter außerordentlichen Druck« bringen, erklärte etwa GEW-Vorstandsmitglied Doreen Sibernik in einer Mitteilung am Dienstag. Die Qualität der frühkindlichen Bildung sei stark gefährdet. Um Personalengpässe in den Kitas zu bekämpfen seien »schnelle und gezielte Maßnahmen von Bund und Ländern notwendig«. Das kürzlich vom Bundeskabinett beschlossene »Kita-Qualitätsgesetz« kann damit nicht gemeint gewesen sein.

Die Bundesregierung lasse darin »klare Standards zur Verbesserung der personellen Situation« in Kitas vermissen, erklärte die Verdi-Kovorsitzende Christine Behle am Dienstag. Angesichts der verheerenden Zustände in den Kitas ein Gesetz vorzulegen, »welches nicht zur Entlastung der Fachkräfte und des Kitasystems beiträgt, ist ein absolutes Armutszeugnis«, so die Gewerkschafterin. Schon jetzt könnten die Öffnungszeiten von Kindertagesstätten mit vorgesehenen Personalschlüsseln nicht eingehalten werden, ergänzte Behle.

Und da beißt sich die Katze in den Schwanz. Wer ständig überlastet ist, wird eher krank. Die übrigen trifft es dann noch härter. 97.000 zusätzliche Vollzeitkräfte wären laut Bertelsmann-Stiftung aktuell nötig, um Ausfallzeiten auszugleichen. Das würde jährlich 5,8 Milliarden Euro kosten: Der Ampelhaushalt gibt das nicht her.