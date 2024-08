Mehr Handel mit Ukraine als mit Russland

Berlin. Der deutsche Handel mit der Ukraine wächst gegen den negativen Gesamttrend und hat den mit Russland überholt. Die Exporte in das Kriegsland legten im ersten Halbjahr um 6,7 Prozent auf knapp 3,6 Milliarden Euro zu, wie der Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft am Montag mitteilte. Die Importe von dort wuchsen sogar um ein Fünftel auf 1,6 Milliarden Euro. »Die deutsche Wirtschaft baut ihr Engagement in und für die Ukraine aus«, sagte die Vorsitzende des Ostausschusses, Cathrina Claas-Mühlhäuser. Damit das so weitergehe, müsse ein reibungsloser Waren- und Zahlungsverkehr gewährleistet werden. Noch bestehende finanzielle und infrastrukturelle Engpässe sollten beseitigt werden.

Russland verliert wegen der Sanktionen dagegen als Handelspartner weiter an Bedeutung. Die deutschen Exporte dorthin sanken im ersten Halbjahr um ein Viertel auf 3,7 Milliarden Euro, während die Einfuhren sogar um 58 Prozent auf gut eine Milliarde Euro einbrachen. In der Handelsbilanz schob sich die Ukraine damit vor Russland: Importe und Exporte summierten sich im ersten Halbjahr auf fast 5,2 Milliarden Euro, der Außenhandel mit der Russischen Föderation erreichte dagegen nur knapp 4,8 Milliarden Euro. (Reuters/jW)