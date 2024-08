Berlin: Polizeigewalt auf Palästina-Demonstration

Berlin. Bei einer palästinasolidarischen Demonstration in Berlin-Kreuzberg kam es am Sonnabend nachmittag zu brutaler Polizeigewalt. Auf X kursieren mehrere Videos, die die Gewalt seitens der Beamten belegen. An der Demonstration sollen nach Polizeiangaben zeitweise bis zu 1.000 Menschen teilgenommen haben. Rund 400 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Die Polizei nahm bei der Demonstration nach eigenen Angaben 23 Personen zur Feststellung ihrer Identität fest. Sie ermittele unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Volksverhetzung und besonders schwerem Landfriedensbruch. Zehn Polizisten sollen verletzt worden sein, die betroffenen Beamten hätten jedoch trotz der leichten Verletzungen im Dienst bleiben können. (dpa/jW)